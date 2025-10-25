26日(日)は、日本の南の海上を進む低気圧や三陸沖に発生する低気圧の影響で、東日本や北日本では雨脚が強まる天気になるでしょう。また、日本海を進む低気圧もあり、北陸など日本海側の地域でも雨の一日になりそうです。26日午前9時の予想天気図です。日本の南海上に低気圧があり前線が東西にのびています。北東へと進む見込みで、低気圧の中心は関東付近に向かうでしょう。三陸沖に前線をともなった低気圧が発生しそうです。一方