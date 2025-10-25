ウェストハムの主将であるイングランド代表FWジャロッド・ボーウェンが、チームメイトに奮起を促した。24日、イギリスメディア『スカイスポーツ』がコメントを伝えている。ウェストハムは、24日に行われたプレミアリーグ第9節でリーズと対戦し、1−2で3連敗を喫した。9月27日にはグレアム・ポッター前監督（現スウェーデン代表監督）を解任し、ヌーノ・エスピリト・サント監督を招へいしたが、これまでリーグ戦9試合でわずか1