◇フィギュアスケートGPシリーズ第2戦中国杯最終日（2025年10月25日重慶）女子フリーが行われ、23年世界選手権代表でSP2位の渡辺倫果（三和建装・法大）は124・62点をマークし、合計198・63点で3位となった。松生理乃（中京大）が122・15点で合計188・06点として6位。吉田陽菜（木下アカデミー）は115・07点で合計176・54点として10位となった。SP3位だったアンバー・グレン（米国）が合計214・78点で逆転優勝した。