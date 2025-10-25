人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月26日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）自分の至らなさを痛感しそう。今日から努力を始めよう。11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）ナイーブになりやすい日。人の言動を裏読みして疑うのは控えること。10位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）ケンカの暗示