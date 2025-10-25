◇みやざきフェニックス・リーグ西武1―0オリックス（2025年10月25日宮崎・南郷）西武・菅井信也投手（22）がみやざきフェニックス・リーグのオリックス戦（南郷）に先発。9回まで10三振を奪ってノーヒットノーランを達成した。育成出身の菅井は今季が4年目。シーズンでは11試合に登板して5勝5敗、防御率3・58の成績を残した。