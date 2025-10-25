サッカー明治安田J2リーグ「V・ファーレン長崎」は25日、ホームで「FC今治」と対戦しました。 V・ファーレンは前半9分、翁長のクロスにエジガルが合わせて先制。1対0で前半を折り返します。 しかし、後半35分に失点を喫し、そのまま1対1で引き分け。 負けなしは、16に伸ばしました。 次節は11月2日、アウェーで「ジュビロ磐田」と対戦します。