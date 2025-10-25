¡þÂè53²óÀ¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢Âç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö25Æü¡¢¥¸¥ã¥«¥ë¥¿)À¤³¦ÂÎÁà¶¥µ»Áª¼ê¸¢¤ÎÃË½÷¼ïÌÜÊÌ·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢½÷»Ò¤æ¤«¤Î·è¾¡¤Ë¿ù¸¶°¦»ÒÁª¼ê¤È´ßÎ¤ÆàÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡£¿ù¸¶Áª¼ê¤Ï¹â¤¤Ä·ÌöÎÏ¤Ç¿­¿È¤Î¥À¥Ö¥ë¤Ê¤É¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢²»³Ú¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤Ê¤É¡¢±éµ»¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ê¤É¤òÉ½¤¹E¥¹¥³¥¢¤¬Á´ÂÎ¥È¥Ã¥×¤Î8.033¤òµ­Ï¿¡£¤Þ¤¿Æñ¤·¤µ¤òÉ½¤¹D¥¹¥³¥¢¤Ï5.800¤Ç¹ç·×13.833¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2021Ç¯¤ÎÂ¼¾åçý°¦¤µ¤ó°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡¢¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£´¿´î¤Î