◇IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025 (25日、筑豊緑地公園いいづかスポーツ・リゾート ・ザ・リトリート)国際スポーツクライミング連盟(IFSC)が新設した国別対抗戦「IFSCクライミンググランドファイナルズ福岡2025」。そのボルダー決勝が行われ、日本が219.6点で優勝し、初代王者に輝きました。出場した日本代表チームのメンバーは安楽宙斗選手、天笠颯太選手、野中生萌選手、中村真緒選手の男女2名ずつ。試技ではチー