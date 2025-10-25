【ジャカルタ＝工藤圭太】体操女子で２０１６年リオデジャネイロ、２１年東京両五輪代表の杉原愛子（ＴＲｙＡＳ）が２５日、ジャカルタで開かれている世界選手権の種目別ゆか決勝で１３・８３３点をマークし、金メダルに輝いた。この種目で日本勢の優勝は、２１年大会の村上茉愛（まい）以来。世界選手権５度目の出場となった２６歳の杉原は、平均台でも銅を獲得しており、今大会はメダル２個と大健闘した。