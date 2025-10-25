２０２２年北京五輪のスピードスケート女子で１０００メートルの金を含む４個のメダルを手にした高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）に明るい兆しが見えている。２４日に行われた全日本距離別選手権（長野・エムウェーブ）の５００＆３０００メートルではともに２位。それでも２５日の１０００メートルでは１分１４秒７４をマークし、９連覇を果たした。レース後には「最低限の１４秒を出すということはクリアできて良かったけど