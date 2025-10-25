お笑いコンビ「サンドウィッチマン」の富澤たけしが２５日放送の「サンドウィッチマンザ・ラジオショーサタデー」（ニッポン放送）に出演。Ｍ―１グランプリの審査員から身を引いた理由を明かした。この日はお笑いコンビ「ＥＸＩＴ（兼近大樹、りんたろー。）」がゲスト出演。リスナーから「普段なかなか聞けないお互いに聞いてみたいことってありますか？」と質問されると、兼近は「なんでＭ―１の審査員降りたのか？って