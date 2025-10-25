WATWINGのメンバーが編集長を担当する大人気連載。今回は、古幡亮編集長が八村倫太郎と鈴木曉とともに“食”についてトーク。3人がハンバーガーを食べてる姿は、男らしくてときめきが止まらない...！メンバーとの思い出の食事や自炊エピソードも。こだわりのファッションにも注目して♡WATWINGが責任編集！おれたちの1ページ今月のテーマ：『食』亮編集長がお届けするテーマは、ずばり“食”！口いっぱいにほおばって、顔をく