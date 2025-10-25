◆ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５第１戦ソフトバンク―阪神（２５日・みずほＰａｙＰａｙ）阪神の先発・村上頌樹投手が、超スローボールを投げた。０―１の２回２死。９番・牧原大への初球だった。山なりのボールは、５９キロを計測。みずほペイペイＤを埋め尽くした両球団のファンからは、どよめきの声が広がった。村上は、１５日に行われたＤｅＮＡとのＣＳファイナルステージ第１戦でも、超スローボールを披露。「６４キ