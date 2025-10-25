大相撲の伊勢ケ浜部屋が２５日、師匠の伊勢ケ浜親方（元横綱・照ノ富士）が２月に寄贈した横浜市の新横浜公園相撲場で出張稽古を行った。イベントには未経験者を含む小中学生の男女約６０人が参加。伊勢ケ浜部屋からは幕内・伯桜鵬、熱海富士、尊富士らも登場し、子どもたちに胸を出した。こども相撲のみならず、相撲の禁じ手などをユニークに紹介する初っ切り、相撲甚句も披露され、大相撲の魅力をアピールした。伊勢ケ浜親方