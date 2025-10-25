浜松市で25日、「JA共済プレゼンツスマイルキッズフェスタ」が開かれました。これは、子育て中のファミリーが楽しむことのできる入場無料のイベントです。会場では、スポーツを組み合わせた健康管理の取り組み、「ちょいムズチャレンジ」で子どもたちが元気よく体を動かしていました。また、ペンギンと触れ合う「移動水族館」のコーナーが人気を集めていました。このイベントは、2026年度も行われる予定で