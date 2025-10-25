◇Bリーグ2025―26シーズンB1第5節GAME1大阪エヴェッサ97―102広島ドラゴンフライズ（2025年10月25日おおきにアリーナ舞洲）開幕節以来6試合ぶりのホームゲームとなった大阪エヴェッサは悔しい逆転負けを喫した。1Qを32―19とリードすると、2Qは広島の反撃にあい57―50と点差を詰められて前半を終えた。3Qは、広島に連続で3ポイントシュートを決められ逆転を許し、68―79と差をつけられた。勝負の4Q、坂本聖芽（26）が