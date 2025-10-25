「ＳＭＢＣ日本シリーズ２０２５、ソフトバンク−阪神」（２５日、みずほペイペイドーム）阪神の先発・村上が先制点を許した。初回、１番・柳田にいきなり四球。周東は二ゴロに打ち取ったが、一走で残った周東に二盗を許してピンチを拡大。３番・柳町は空振り三振に斬ったものの、４番・近藤に中前適時打を許した。村上は前日に「他にいい投手がいるなかで（初戦の先発投手に）選んでもらえたので、しっかり勝ちに導ける投