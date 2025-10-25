様々な分野を学ぶ学生が集まり、未来の農業について考えるセミナーが新潟市で開かれました。この催しは、農業以外を学ぶ学生にも農業に興味を持ってもらおうと開かれ、新潟大学などからおよそ60人が参加しました。異業種の企業が農業に参入した事例が紹介されたほか「若者に魅力を感じさせる農業のあり方」を考えるグループワークなどが行われました。参加者「農業を最先端な技術を用いて発展させていくような企