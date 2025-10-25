公務執行妨害の疑いで、三条市に住む職業不詳の男（40）が25日、現行犯逮捕されました。警察の調べによりますと、男は25日午前0時22分頃、三条警察署の敷地内で、60代男性警察官から職務質問を受けた際に、その質問に答えずに、警察官の胸を1回、手拳で殴るなどの暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いです。警察によりますと、タクシー運転手が「金を払ってくれない客がいる」として、男を警察署に連れてきて、警察官が経緯