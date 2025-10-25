“正体不明”の美少女として話題を呼んでいた井上ももさんの1st写真集『Mirage Princess（ミラージュ・プリンセス）』（撮影：福島裕二、税込3960円、出版社：ジーオーティー）が2025年10月28日、リリースされます。【写真】清楚なビジュアルと愛らしい笑顔が魅力の井上ももさん年齢、出身地一切不明の井上さんは透明感あふれるビジュアルで注目を集めています。蜃気楼のように神秘的な出現から“幻のプリンセス＝Mirage Princess