◆SMBC日本シリーズ2025第1戦ソフトバンク―阪神（25日、みずほペイペイドーム）ソフトバンクの有原航平投手が初回のピンチを無失点でしのいだ。2年連続で日本シリーズの初戦を託された右腕。先頭の近本光司、中野拓夢を打ち取るも、森下翔太に左翼線への二塁打を許してピンチに陥った。しかし続く佐藤輝明に対して4球連続でチェンジアップを投じるなどして追い込むと、最後はフォークで空振り三振。左翼スタンドに集