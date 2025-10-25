12ºÐ¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é18Ç¯¡½6ºÐÇ¯²¼¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤È·ëº§¤·¡¢ºòÇ¯½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤ªÂ·¤¤¥³¡¼¥Ç¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇ°´ê¤Î²ÈÂ²¤Ç¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø♡Ì¼¤Ï½é¤Î¥¤¥ó¥Ñ¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤·Ð¸³¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ß¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó!! !!¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¤Î¤ÏAKB48¤äHKT48¤Ç³èÌö¤·¤¿Â¿ÅÄ°¦²Â(¤ª¤ª¤¿¡¦¤¢¤¤¤«¡¢30)¡£2023Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Î