群馬大学で「重粒子線治療」の施設の開設から１５周年の節目を記念した講演会が開かれ、最新の治療成果が発表されました。 重粒子線治療は、放射線のがん治療のひとつで、炭素イオンを用いて標的となる病巣に線量を集中することができ、副作用の低減や短期治療などが優れるとされています。 講演会では、群馬大学重粒子線医学センターの大野達也センター長が、「重粒子線治療１５年の歩み」と題し講演しました。 大