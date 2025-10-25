全国高校サッカー選手権の県大会は２５日、３回戦４試合が行われ、ベスト８が出揃いました。 コーエィ前橋フットボールセンターでは、伊勢崎商業と夏のインターハイ県予選ベスト８で３回戦から登場した高崎商業が対戦しました。 前半５分、伊勢崎商業は山田のゴールキックを受けた新野見がロングシュート。ゴールネットを揺らし、１点を先制します。 一方の高崎商業は前半２４