サッカーボール サッカーのＪ３ザスパ群馬は、ホームで奈良クラブと対戦しました。 Ｊ３残留へがけっぷちのザスパは、前半２４分、河田のゴールで幸先よく１点を先制します。 さらに前半４４分には、高橋のゴール。２点をリードして前半を折り返します。ザスパは２対０で奈良を下し連敗を３でストップ。１０試合ぶりに勝利をおさめました。 次節は、来月２日アウェイで金沢と