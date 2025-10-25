カレーやステージパフォーマンスなど、インドの文化に親しむイベントが、千代田町で開催されました。 千代田町インドフェスタは、インド文化の発信や町の活性化などを目的に、地域住民の有志による実行委員会が２０２３年から開催しているものです。 会場の光恩寺周辺では、インドをはじめとした各国の商品を取り扱った雑貨市が開催されたほか、県内外から人気のカレー店１４軒が集まり、自慢の味を堪能