＜NOBUTA GROUP マスターズGC レディース3日目◇25日◇マスターズゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6562ヤード・パー72＞53ホール目で初めてスコアを後退させる、今大会自身初のボギーに佐久間朱莉は苦笑いを浮かべた。17番パー3。5番アイアンでのティショットはグリーン右手前のバンカーにつかまった。2打目をピン手前5メートルにしか寄せられず、パーセーブに失敗。快進撃のトップ独走で通算4勝目に王手をかけた充実感は、1つのボギー