＜福岡シニアオープンゴルフトーナメント初日◇25日◇福岡カンツリー倶楽部 和白コース（福岡県）◇6588ヤード・パー72＞国内シニアツアーは第1ラウンドが終了した。【写真】ハッピーバースデイ！ 中村心に大会からサプライズ6バーディ・ボギーなしの「66」をマークした今季1勝のプラヤド・マークセン（タイ）が6アンダー・単独首位で滑り出した。1打差2位タイに2023年大会覇者の宮本勝昌、Ｉ・Ｊ・ジャン（韓国）、横尾要、2打