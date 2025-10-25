１５日、西区の集合住宅でベトナム人女性が殺害された事件で、警察はベトナム国籍で技能実習生の女を強盗殺人と住居侵入の疑いで逮捕しました。 ベトナム国籍の技能実習生の女（３２）は１５日、西区の集合住宅に侵入しベトナム国籍の女性（３２）の顔や頭を複数回殴り殺害したうえ、室内を物色した疑いがもたれています。 警察は今後の捜査に支障があるとし認否を明らかにしていません。 警察によりますと女性は５月に見知らぬ