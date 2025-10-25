2025年10月25日午前8時ごろ、北海道苫小牧市のキャンプ場内でクマが目撃されました。クマが目撃されたのは、苫小牧市樽前のキャンプ場の林です。従業員から「利用者の方からクマを見たと聞いた」と警察に通報がありました。目撃されたクマは1頭で、体長は約1.5メートルだということです。クマの目撃を受けて、キャンプ場は当面のあいだ閉鎖と発表しました。警察が付近の警戒にあたっています。