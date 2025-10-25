女性にわいせつな行為とケガを負わせたとして、不同意わいせつ致傷の容疑で山口県下松市の無職の男(57)が逮捕されました。光警察署によりますとこの男は25日、午前9時頃から午前11時頃までの間、周南市内などを走行中の車の中で20代女性に対しわいせつな行為をし、さらに、周南市内の駐車場でこの女性を殴ったうえで、わいせつな行為をしたということです。女性は顔に内出血などのケガを負っています。男は調べに対しわいせつな行