８月に安佐動物公園で誕生したマルミミゾウの名前が決まりました。 応募総数１万４５８票の中から選ばれたマルミミゾウの男の子の名前は「アオ」に決まりました。夏の青く広い空のように伸び伸び育って欲しいという願いがこめられています。 名付け親となった１２歳の宮本知縁さんには賞状や年間パスポートなどが贈られました。 命名者・宮本知縁さん「これから冬が近づき寒い日が続きますが、元気で大きくすくすくと育っ