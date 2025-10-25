サッカー明治安田J1リーグアルビレックス新潟は、残留争いをしている横浜Fマリノスが10月25日の試合で勝利したため、残留圏に届かなくなり「J2降格」が決まりました。アルビレックス新潟中野幸夫社長：「代表取締役社長として、皆様方に心からお詫び申し上げたい。申し訳ございませんでした」J2降格が確定し、10月25日午後5時半から会見を開いたアルビ。残留争いをしている横浜Fマリノスが、10月25日の試合で広島に