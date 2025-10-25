新潟県佐渡市で10月25日、地元の中学生が文化祭で地域の伝統芸能”文弥人形”を披露しました。国の重要無形民俗文化財に指定されている文弥人形は、人形の表情に変化がない分ダイナミックな手足の動きや繊細な顔の角度で感情を表現します。中学3年生の女子生徒は：「後輩や仲間が頑張っている姿が心に残ったし、3年間頑張ってきて良かったと思う」伝統を引き継ぐ生徒たちの姿に観客も見入っていました。