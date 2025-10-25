物価の高騰が続く中、学生を支援しようと新潟市の大学で期間限定の100円ランチが提供された。日々の食費に頭を悩ませる学生も多くいる中、学食は、財布にやさしいランチでお腹が満たされた学生の笑顔にあふれていた。 ■米高騰に苦しむ学生「パンや麺類で…」 「コメは日本人なので毎日食べるので生活が痛いと感じる」「自分は運動部に入っているので、一回の食事で結構食べる。コメだけではなく野菜を増やして、かさ増しをして