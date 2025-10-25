大ヒット曲「どうぞこのまま」で知られるシンガー・ソングライターの丸山圭子（７１）が２５日、３年ぶりのニューアルバム「彩色兼美」をリリースし、都内で発売記念ライブを行った。丸山は新作について「独身のころ、１人で頑張ってたころの自分がほうふつしてきて、非常に自由で解放された感じで集中してできました。バラエティーに富んだ感じが今の時代に喜んでもらえると思う。ここまで作ってきたアルバムの中で音的にも一