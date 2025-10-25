タレントの浜村淳さんが、大腸がんの治療のため、入院し手術を受けることになったことを所属事務所がオフィシャルサイトで公表しました。【写真を見る】【 浜村淳 】大腸がんの治療のため入院・手術へ所属事務所が公表所属事務所の発表によると、「幸い早期に発見されたもので、医師からも良好な経過が見込まれるとの説明を受けております。」「現在は前向きに治療に取り組んでおり、手術後は一定期間入院・療養を経て、一日も早