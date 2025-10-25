10月17日から18日までの間、新潟市中央区の新潟駅前にある駐輪場で、自転車1台（時価合計1万円相当）を盗んだ疑いで、42歳の男が逮捕されました。逮捕のきっかけは深夜の職務質問からでした。窃盗（自転車盗）の疑いで逮捕されたのは、住居不定・無職の男（42）です。男は10月17日から18日までの間、新潟市中央区の新潟駅南口にある駐輪場で、自転車1台（時価合計1万円相当）を盗んだ疑いが持たれています。事件は10月25日午前3時