俳優北村匠海（27）が25日、都内で主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。作家西尾潤氏の同名小説が原作。犯罪組織の手先として戸籍売買の“闇バイト”を行うタクヤ（北村）とマモル（林裕太）が、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借りて闇の世界から抜け出す3日間を描く。キャスト陣の一押しシーンを問われ、山下美月（26）からはマモルへ料理を振る舞うシーンを挙げられた。自ら調理したあじの煮