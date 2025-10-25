「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が、2025年10月20日にXとインスタグラムを更新。ピラティスとトレーニングで作り上げた美ボディを公開した。「ピラティス週1、トレーニング週3 努力とは思ってない」阿部さんはXで「ピラティス週1、トレーニング週3 努力とは思ってない」と投稿し、キャミソール姿の写真を公開した。また、インスタグラムでは、「美容VLOGです」として