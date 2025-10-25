男子バレーボールVリーグのフラーゴラッド鹿児島が、霧島市で今シーズンの開幕戦に臨みました。 新たにサブタウンとなった霧島には、過去最多1327人のファンが駆けつけました。 連覇を狙うフラーゴラッド鹿児島は、大同特殊鋼知多レッドスターと対戦。第1、第2セットは、キャプテン長友！新加入で指宿市出身の迫田が躍動。2セット連取で、流れに乗ります。 しかし、第3セット。ここ