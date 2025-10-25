サッカーJ3・鹿児島ユナイテッドFCは、アウェーでFC岐阜と対戦しました。 現在3位のユナイテッドFC。前半12分、カウンターで抜け出した渡邉。渡邉の今シーズン初ゴールで幸先よく先制します。 しかしその後、岐阜に主導権を握られます。前半26分、左からのセンターリングを頭で合わされ、同点で試合を折り返します。 J2昇格のためには、勝ち点を一つでも積み上げたいユナイテッドは、後半