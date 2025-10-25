知り合いがいない土地で、話し相手は夫だけ…もう少し妻の状況を汲み取ってあげてもいいような気がしますが…しかし夫の暴言はどんどんひどくなり、妻はこの“既婚者専用マッチングアプリ”が心のよりどころになっていくのです。【まんが】誠太の場合(ウーマンエキサイト編集部)