◆スピードスケート全日本距離別選手権第２日（２５日、長野市エムウェーブ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪シーズンが幕明けし、女子エースの高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）は１０００メートルを１分１４秒７４で滑り、貫禄の９連覇を達成した。同種目での９勝は小平奈緒の８度を抜き単独最多となった。山田梨央（直富商事）が１分１５秒１５で２位。５００メートルＶの吉田雪乃（寿広）は１分１５秒４３で３位だった