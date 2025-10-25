◆ゼット杯第５５回日本少年野球関西秋季大会▽中学生の部・準々決勝和歌山御坊ボーイズ（和歌山県支部）６―３大阪泉大津ボーイズ（大阪阪南支部）（１０月２５日・みなと堺グリーンひろば硬式野球場）大会第３日は中学生の部、小学生の部でともに準々決勝を実施。２０１７年の第４７回大会以来、８年ぶりの優勝を目指す和歌山御坊は逆転勝ちで４強進出を決めた。まずは初回１死二塁で、４番・脇野が左中間への適時二