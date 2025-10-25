◇第53回世界体操競技選手権大会(日本時間25日、ジャカルタ)世界体操競技選手権の男女種目別決勝が行われ、男子平行棒の決勝に岡慎之助選手と角皆友晴選手が出場。岡選手は7位、そして角皆選手が銀メダルを獲得しました。先に演技したのは初の世界選手権となった19歳・角皆選手。マクーツやバブサーなどを次々に決めていき、14.500を記録しました。そして同じく初の世界選手権となった岡選手は、最初のホンマで大きく腕を曲げてし