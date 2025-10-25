「ラグビー・リポビタンＤチャレンジカップ、日本代表１５−１９オーストラリア代表」（２５日、国立競技場）世界ランク１３位の日本代表は、同７位のオーストラリア代表とテストマッチで対戦し、１５−１９で惜敗した。前半は３−１４で折り返し、後半に攻勢に出て猛追したが、一歩及ばず。Ｗ杯２度の優勝を誇る強豪ワラビーズと通算７度目の対戦だったが、歴史的な初勝利には惜しくも届かなかった。日本はチーム最年長のリ