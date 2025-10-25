10月25日、B1西地区の島根スサノオマジックに所属する岡田侑大が、史上28人目となるB1通算3ポイント500本成功を達成した。 第4節終了時点で節目の記録まであと1本としていた岡田は、同日に開催された第5節GAME1・秋田ノーザンハピネッツ戦に先発出場。前半放った長距離砲はいずれも不発だったが、5点リードで迎えた第3クォーター残り1分7秒に左ウィングからプルアップスリーを成功。一進一退