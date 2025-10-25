J１で首位の鹿島アントラーズは10月25日、勝点５差で３位の京都サンガF.C.と敵地で対戦。前半に失点し、１点ビハインドのまま迎えた90＋６分、ラストワンプレーで同点に追いつく。途中出場の松村優太のクロスを鈴木優磨が足先で合わせて、ネットを揺らした。チームを救う同点弾をアシストした松村は、クロスの瞬間に何を考えていたのか。「手前の山を越えて空間に落とせれば、誰かが詰めてくれると信頼していました。鈴木選手