岐阜県高山市で、菊の愛好家が手がけた作品を集めた展示会が、25日から始まりました。 【写真を見る】美しい大菊や小菊の盆栽などが観光客らを魅了愛好家が大切に育てた菊の作品が一堂に岐阜・高山市の櫻山八幡宮 高山市の櫻山八幡宮で毎年開かれている「たかやま菊花展」には、大きさが20センチほどの大菊や小菊の盆栽など、市内の愛好家が育てた菊の作品約180点が展示されています。 今年は、猛暑の影響で苗が枯れたりし